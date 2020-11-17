В Воронеже часть Коминтерновского и Советского районов осталась без электричества

Утром во вторник, 17 ноября, в Воронеже отключили свет в десяти многоквартирных домах, расположенных в Коминтерновском и Советском районах. Об аварии сообщили оставшиеся без электричества жильцы. О ее причинах сообщили коммунальщики.

Оказалось, что направленные на место аварии бригады «Воронежской горэлектросети» - 20 человек на девяти машинах - обнаружили повреждение двух кабельных линий 6 кВ. Подачу электричества восстановили по резервным схемам питания. Полностью ремонтные работы на оборудовании будет завершены в ближайшее время. Переводя с технического на общедоступный язык, в части домах света еще нет, в других уже есть.

Обновление: По сведениям источника «КП», электричество появилось во всех домах.