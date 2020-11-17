Под Воронежем ВАЗ врезался в "Ниссан": двое раненых

фото ГУ МВД по Воронежской области

В Хохольском районе 16 ноября два человека пострадали в ДТП. Авария произошла около 6.30 в селе Гремячье.

64-летний воронежец на ВАЗ-21121 не справился с управлением и врезался в «Ниссан Террано». В аварии пострадали водитель отечественной легковушки и его 60-летняя пассажирка, их с травмами различной степени тяжести доставили в райбольницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.

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