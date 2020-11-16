В Воронежской области на треть снизилось количество новых ВИЧ-инфицированых

Данные Воронежского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом говорят о снижении темпов ВИЧ-инфицирования в 2020 году. По данным Центра, с начала года выявили 383 новых случая среди 431068 обследованных. И это на 29,4% меньше, чем в аналогичный период годом раньше.

Врачи отмечают тенденцию к снижению доли внутривенного пути передачи инфекции. Если в 2015 году на него приходилось 66% от всех новых случаев заболевания, а в 2019 – 56,2%, то за 8 месяцев 2020 – лишь 46,1%. Вместе с тем на первый план вышел половой путь передачи – 52,7% новых случаев. Что соответствует общероссийской к

ВИЧ-инфекция заметно «постарела» в последнее время. Так, раньше ее выявляли в основном у подростков и молодежи, а в 2020 году ВИЧ в 74,3% случаев обнаружили у людей старше 30 лет.