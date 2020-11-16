До конца года от коронавируса привьют еще почти 2 тысячи жителей Воронежской области

Первой партией вакцины привили 42 медработников Фото: из архива «КП»

До конца ноября в Воронежскую область поступит вторая партия вакцины «Sputnik V» от коронавируса. Первым этапом вакцинации в сентябре были охвачены 42 человека. Это медики БСМП №1 и областного центра СПИД, работающие в «красной зоне».

На этот раз регион получит 1969 доз вакцины. Привиться смогут добровольцы с учетом медицинских показаний. Среди них – медработники, работающие в контакте с больными COVID-19, а также группы высокого риска заражения – сотрудники системы образования. Сферы услуг и общественного транспорта.

- В начале 2021 года ожидается поступление в регион более крупной партии вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, - рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Она будет предназначена для вакцинации населения по желанию. В ближайшее время будет зарегистрирована реестровая цена вакцины и ее смогут закупать частные медицинские центры для проведения вакцинации граждан.