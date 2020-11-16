Житель Воронежской своровал 3 тысячи литров дизельного топлива через вмонтированный в трубопровод шланг

В Лискинском районе полицейские совместно со службой безопасности топливной компании раскрыли кражу дизельного топлива из трубопровода. Поводом к расследованию стала таинственная пропажа трех тысяч литров нефтепродуктов. Оказалось, что водитель нефтеперерабатывающей компании, имея доступ на охраняемую территорию, с помощью переходника и шланга подключился к трубопроводу в районе хутора Старая Покровка. Шланг тянулся на расстояние 200 метров от охраняемой территории под землей, залегая на глубине 30 см.

Мужчина в октябре этого года приезжал на станцию на своей машине ВАЗ-2107, открывал вентиль и с помощью насоса заполнял канистры дизельным топливом, которое потом продавал водителям большегрузов на стоянках федеральной автодороги «Дон» заметно ниже рыночной стоимости. Причиненный злоумышленником ущерб составил около 150 тысяч рублей.

Задержанный признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».