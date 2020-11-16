Утро понедельника встретило воронежских автомобилистов 9-балльными пробками

Сложности остаются на некоторых улицах Фото: принтскрин видео.

Утро понедельника, 16 ноября, встретило воронежцев уже подзабытым явлением - массовыми пробками на дорогах. В течение нескольких часов, пока весь город добирался на работу, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», в Воронеже ситуация на дорогах оценивалась в 9 баллов. При такой оценке скорость движения на многих участках - минимальна.

Однако уже к 10.00 обстановка нормализовалась: сервис выдает только 5 баллов. Сложности остаются на улицах 9 Января, 20-летия Октября, Брусилова, Урицкого, Антонова-Овсеенко и, конечно, на Московском проспекте.

Напомним, ночью 16 ноября городские улицы чистили от снега 158 единиц техники. Среди которых 49 пескоразбрасывателей, 39 тракторов со щетками, 20 единиц мини-техники и другие. Во время осадков коммунальщикам потребовалось 2638 тонн песко-соляной смеси. Чтобы не допустить образование наката, сотрудники производили сплошную обработку.