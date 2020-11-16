В Воронежской области автомобилистка на «Шкоде» насмерть сбила пешехода

15 ноября примерно в 22.30 в Россошанском районе пешеход попал под колеса автомобиля «Шкода Октавия». ДТП случилось на 11 км автодороги «Россошь-Нижний Карабут».

За рулем иномарки была 46-летняя местная жительница. По предварительным данным, пешехода перебегал проезжую часть вне перехода.

- В результате ДТП 37-летний местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 105 ДТП, из них в областном центре – 73, на федеральных трассах - 7, в районах области – 25. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек, 2 погибло.