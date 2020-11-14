Воронежскую госавтошколу ликвидируют из-за миллионных долгов

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронежской области могут ликвидировать сеть государственных автошкол ГАУ ВО «Учебный автокомбинат». Причиной тому стали долги в несколько миллионов. Проект соответствующего постановления подписал глава Воронежской области Александр Гусев. Он опубликован на сайте регионального правительства.

Ранее учреждение и его филиалы проверила Контрольно-Счетная палата Воронежской области. Так, согласно заключению, ревизоры установили, что кредиторская задолженность госучреждения составила 8,2 миллиона рублей. Из этой суммы 6,9 миллионов – это уже просроченные долги. Аудит фирмы организовали по инициативе областного правительства. Необходимо было определить эффективность расходования бюджетных средств на функционирование госавтошколы за два года – 2019-го и 2020-го.

Учебный комбинат имеет головной офис в Воронеже, который располагается в Воронеже на ул. 9 января, 45. А также оказывает услуги через филиалы в Бутурлиновке, Лисках, Павловске и Острогожске.