В Воронеже из-за аварии 28 многоквартирных домов остались без тепла

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В субботу, 14 ноября, в Коминтерновском районе жители 28 многоэтажек остались без отопления, а некоторые и без горячей воды. Неудобства приходится терпеть из-за очередной аварии.

Как рассказали в пресс-центре ЖКХ, на теплотрассе ресурсоснабжающей организации произошел прорыв.

Отопления не будет по адресам:

Переулок Партизанский – д. 4, 8, 10;

Ул. Солнечная – д. 1, 3, 5, 9, 11, 11А, 13А;

Проспект Труда – д. 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 125, 129, 131, 133, 137, 141, 145, 147;

Ул. 9 Января –д. 110 (нет еще и горячей воды);

Проспект Труд – д. 155 (нет еще и горячей воды).

Ремонт поставщик планирует завершить к 22:00. Только после этого начнется подача тепла в квартиры.

– Сразу после окончания работ на сетях поставщика и выхода на нормативные параметры теплоносителя, специалисты управляющей компании проведут регулировку отопительных систем в МКД – пояснили в пресс-центре ЖКХ.