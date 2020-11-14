Воронежский форум «Зодчество VRN» перенесли на 2021 год

Фото организаторов

Организаторы отказались проводить традиционный воронежский форум «Зодчество VRN» в дистанционном формате. Вторую часть фестиваля они решили провести в следующем, 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе департамента архитектуры и градостроительства региона 13 ноября.

На какие-то конкретные даты вторая часть пока не назначена. Но, как пояснили организаторы, она пройдет в «теплое время». Ранее она должна была состояться в конце 2020 года. Но из-за эпидситуации проведение очной программы пришлось отложить.

Форум «Зодчество VRN» организаторы в этом году готовили уже дважды.

– Мы заручились поддержкой наших коллег и друзей по всей стране. Сделали в мае отличную серию онлайн-конференций, стремясь компенсировать невозможность проведения очного мероприятия. Второй онлайн делать не будем, – сообщили организаторы.

По их мнению, программа «слишком хороша», чтобы делать ее онлайн.

Кстати, итоги смотра-конкурса проектов в рамках «Зодчества VRN» подведут в 2020 году заочно. Жюри будет работать удаленно. Конкурсные проекты позже разместят на сайте, а лауреатам вышлют награды по почте. Экспозицию лучших работ воронежцы смогут увидеть в рамках форума 2021 года.