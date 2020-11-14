Под Воронежем полицейские спасли заблудившуюся пенсионерку

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Правоохранители нашли заблудившуюся в густой траве на берегу ручья 77-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел в селе Скупая Потудань Нижнедевицкого района. Об этом 14 ноября сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Там уточнили, что женщина ушла в дневное время, но заблудилась среди канав и ручьев. Видимость закрывала высокая трава. К счастью, у женщины оказался с собой сотовый телефон. Она набрала сыну, который проживает в Белгородской области. Тот связался с местным участковым и передал ему эту информацию. Участковый вместе оперуполномоченным уголовного розыска начали поиски.

Опросили местных жителей. Те рассказали, где видели женщину в последний раз. С ней удалось созвониться, но поскольку уже стемнело, старушка не могла четко рассказать, где она находится. Проблесковые маячки, которыми воспользовались стражи порядка, заблудившаяся тоже не увидела. Тогда ей предложили покричать. Правоохранители смогли найти ее по крику. Они одолжили лодку у местного жителя, поскольку на автомобиле невозможно было к ней подъехать, и с ее помощью, перетягивая судно веревкой, перевезли женщину на сухое место.

К спасенной вызвали скорую помощь.