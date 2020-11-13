В Воронежской области в разряд лесов перевели 560 гектарова молодых посадок

Чтобы стать лесом, деревца должны достаточно подрасти Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По итогам осенней инвентаризации 2020 года еще 560 гектаров в Воронежской области перевели в разряд лесов.Среди них 360 га хвойных и 200 га - лиственных пород. Это посадки 7-8-летней давности, достигшие определенной высоты.

Как поясняют специалисты, чтобы стать лесом молодые деревца должны вырасти настолько, чтобы их кроны сомкнулись. Только тогда за ними перестают тщательно ухаживать, оберегать от сорняков и переводят в разряд покрытой лесом площади.

По мнению лесоводов, это важнейший этап искусственного лесовосстановления, реальный итог всей предшествующей работы по выращиванию леса.