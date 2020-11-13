В воронежском микрорайоне Тепличный ликвидируют железнодорожный переезд

страница сообщества "Мой и твой Воронеж" соцсети "Вконтакте"

Администрация РЖД предупредила управу Советского района Воронежа о демонтаже железнодорожного переезда у въезда в совхоз «Дон-2». Причина демонтажа – необорудованность переезда, который представляет опасность для водителей.

В РЖД попросили предупредить всех местных жителей и водителей. Пользующихся этим путем, о предстоящей ликвидации переезда. Утром 13 ноября на дорогу, ведущую к рельсам, уже высыпали гору грунта.

Местные жители возмутились решением администрации железной дороги. Теперь для проезда в жилой микрорайон им придется делать «крюк», как минимум, в 300 метров.