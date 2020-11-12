В Воронеже осудят гражданина Узбекистана, скрывшегося с места ДТП, за подкуп полицейского

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Левобережный райсуд рассмотрит дело 27-летнего гражданина Узбекистана, который пытался за взятку инспектору ГИБДД избежать ответственности за оставление места ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области 12 октября.

Инцидент произошел в августе 2020 года. По версии следствия, мужчина ехал на автомобиле «Датсун» по Московскому проспекту и врезался в припаркованный «Киа Соул». После этого он скрылся с места ДТП. Однако виновника вычислили. В сентябре его вызвали в ГИБДД. После того, как он зашел в кабинет к инспектору, то предложил ему взятку. За 15 тысяч рублей сотрудник правопорядка должен был не передавать административное дело в суд. Инспектор ГИБДД от взятки отказался, и водитель стал фигурантом еще одного, но уже уголовного дела.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и дело ушло в суд. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.