В Воронеже будут судить водителя, угробившего пассажирку в столкновении с погрузчиком на Чернавском мосту

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Следователи передают в суд дело 19-летнего водителя «Мерседеса», угробившего летом 18-летнюю пассажирку на Чернавском мосту.

Авария произошла 28 августа 2020 года около 1.32 ночи. Парень на «Мерседес Бенц СLA 200», следовавший по Чернавскому мосту со стороны Брусилова в направлении Пролетарской, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди погрузчик DM-34 «Волжанин». В ДТП погибла 18-летняя пассажирка иномарки, которая сидела впереди.

Экспертизы показали, что виновник аварии был трезв и двигался со скоростью не менее 76,8 километров в час. Водитель погрузчика следовал с включенной аварийной сигнализацией, проблесковыми маяками и установленным дорожным знаком «объезда влево».

Водительское удостоверение водитель «Мерседеса» получил в декабре 2019 года, а автомобиль, на котором он совершил ДТП, принадлежит его матери.