Воронежцам вернули тротуар, присвоенный застройщиком

фото управы Ленинского района

В 2008 году строительная компания незаконно установила ограждение между домами 19 и 25 по улице Платонова, захватив при этом часть муниципальной земли с тротуаром и лишив пешеходов возможности безопасного передвижения. Раньше на этом месте стоял исторический дом, который незаконно снесли. Забор демонтировали, и теперь рабочие комбината благоустройства приступили к восстановлению тротуара.

- Бригада КБУ произвела вертикальную планировку и, подготовив основание, приступила к монтажу тротуара собственными силами. Ранее бригада специалистов, сформированная на базе районного комбината благоустройства, выполнила работы по фрагментарному ремонту тротуарного покрытия на других улицах, - рассказал руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.

В управе отметили, что в таких случаях используется тротуарная плитка, бывшая в употреблении, но не утратившая своих эксплуатационных свойств. Для приведения тротуара на улице Платонова в нормативное состояние потребовалось 120 кв.м. тротуарной плитки, 60 погонных метров поребрика и столько же метров бордюра.