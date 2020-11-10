В Воронеже таксист, взявший забытый пассажиром портмоне, попал под уголовное дело

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронеже водитель такси, забравший себе оставленный в салоне пассажиром портмоне, может оказаться на скамье подсудимых. Накануне в отдел полиции № 6 по Воронежу обратился 42-летний местный житель. Он рассказал, что вызвал машину для поездки в Центральном районе. После того, как расплатился с водителем, забыл кошелек с деньгами в салоне такси. Когда спохватился, было уже поздно. Самостоятельные поиски успехом не увенчались, поэтому он обратился к служителям порядка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 10 ноября.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 15 тысяч рублей. Правоохранители в ходе оперативных действия в кратчайшие сроки установили личность водителя. Им оказался 23-летний молодой человек. Он признался, что забрал портмоне себе, а деньги потратил на свои нужды. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как отметили в ГУ МВД по региону, сотрудники полиции кошелек изъяли, а ущерб водитель возместил.