В Воронеже руководитель торговой организации, поверив электронному письму, лишился 468 тысяч рублей

Одним электронным письмом мошенник пополнил свой кошелек почти на полмиллиона рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ленинском районе аферист сумел «развести» не пенсионера, слабо разбирающегося в мошеннических схемах, а умудренного опытом 46-летнего руководителя торговой организации. Правда, для этого ему пришлось потрудиться. В частности, каким-то образом получить доступ к электронному почтовому ящику поставщика фирмы, начальника которой решил «нагреть».

Дальше все было делом преступной техники. На адрес торговой организации аферист направил письмо о том, что якобы изменились банковские реквизиты поставщика, в том числе его расчетный счет. В итоге начальник отдал распоряжение перевести, руководствуясь новыми данными, 468 тысяч рублей в счет оплаты продукции. Потом оказалось, что поставщик реквизиты не менял и никакого электронного письма не отправлял.

- Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в региональном ГУ МВД. – Афериста разыскивают. В очередной раз призываем тщательно проверять сообщения, в том числе по электронной почте, касающиеся перевода денег или финансовой деятельности предприятий.