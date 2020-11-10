В Воронеже автомобилистка влетела в остановку, пострадал молодой человек

Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла вчера, 9 ноября, примерно в 12.15 часов в воронежском микрорайоне Подгорное. Иномарка «Хундай-Гетц» двигалась на скорости по улице Чудесная. За рулем находилась 40-летняя местная жительница. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 10 ноября.

По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и буквально влетела в остановку общественного транспорта, расположенную возле дома №41. В это время на ней автотранспорта дожидался 24-летний молодой человек.

В результате ДТП он получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По счастью, травмы оказались не серьезными и его отпустили домой.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия с выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего.