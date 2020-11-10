В Воронеже на пожаре в жилом доме погиб мужчина

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар произошел в трехквартирном жилом доме на улице Запорожская в доме № 12 в Железнодорожном районе Воронежа 9 ноября. Загорелась одна из квартир примерно в 20 часов 16 минут. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

На месте работали пять отделений федеральной противопожарной службы, бригада СМП, оперативно-следственная группа ОМВД по Железнодорожному району, инспектор ОНД и ПР по Железнодорожному району.

К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб мужчина 1961 года рождения. В данный момент причина смерти устанавливается.

Как сообщили спасатели, предположительно, пожар начался от неосторожности при курении.

В ГУ МЧС региона отметили, что в связи с похолоданием участилось количество «домашних» пожаров, в том числе с летальными исходами. Они просят воронежцев быть аккуратными с огнем.