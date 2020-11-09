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В Воронеж привезут 60 произведений пяти авторов из собрания липецких коллекционеров

Выставку можно посмотреть до середины декабря
Ярослав ИВАНОВ
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12 ноября на третьем этаже музея имени Крамского откроется выставка «Объединенные метафизикой».

Экспозиция представит работы пяти авторов: Гарифа Басырова, Петра Дика, Ирины Затуловской, Михаила Кабан-Петрова, Эдуарда Штейнберга из частного собрания липецких коллекционеров Юрия и Ольги Сидоровых. В выставку войдет более 60 произведений живописи и графики, исполненных в различных техниках.

- Название выставки прекрасно объясняют слова одного из художников, Петра Дика: «Путь правдоподобия в искусстве - это путь иллюзий, тупиковый путь. Художник, избравший этот путь, неизбежно приходит к подмене факта искусства фактом иллюзорного момента. Такое «искусство» отрицает собственную природу (как систему условностей: плоскость, цвет, ритм, тон, пластика), но выдает себя за факт действительности. Тиражирование иллюзий правдоподобия прямо противостоит творческому акту, который всегда уникален, единственный в своем роде», - анонсируют выставку в музее.

Посмотреть можно до 13 декабря.

Культура