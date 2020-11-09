Воронежцы устроили вечеринку в наушниках на площади Ленина

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В прошедший уик-энд воронежцы устроили дискотеку в самом центре города. Два десятка горожан вечером в пятницу, 7 ноября, собрались потусить на площади Ленина. Фото беззвучной дискотеки разместили в местных соцсетях.

Чтобы не мешать жителям окрестных домов, собравшиеся танцевали под музыку, которую слушали в наушниках. По отзывам воронежцев, дискотека на площади, где достаточно места для социальной дистанции, не нарушила запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса.

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