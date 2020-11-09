Стрельба на военном полигоне "Балтимор" в Воронеже: возбудили уголовное дело

Антон Макаров

Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело на рядового Антона Макарова по факту расстрела сослуживцев на полигоне "Балтимор". Его обвиняют по двум статьям - убийство нескольких человек и хищение оружия.

Напомним, кровавая бойня произошла около половины шестого утра 9 ноября. Находившийся в наряде солдат Антон Макаров напал на прибывших для проверки офицеров. Отобрал оружие одного из старших по званию и открыл стрельбу.

- Военнослужащий части 45117 Антон Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен (только что стало известно, что он тоже скончался, - ред.). Подозреваемого разыскивают. Проводится осмотр места происшествия, назначили ряд необходимых судебных экспертиз, будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого, - сообщили следователи.

Военные назвали причину инцидента: по их данным, у Антона Макарова мог быть нервный срыв. Силовики дежурят у дома солдата