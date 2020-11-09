Силовики навестили дом солдата, который расстрелял трех сослуживцев на аэродроме в Воронеже

Дом Антона Макарова. Фото: Максим ГОРОХОВ

20-летний солдат-срочник Антон Макаров, по предварительным, утром 9 ноября данным убил трех сослуживцев на аэродроме «Балтимор». В пресс-службе Западного военного округа рассказали, что молодой человек находился в наряде и напал на прибывших для проверки. Отобрал оружие у офицера и открыл стрельбу. Трое военных скончались.

В правительстве области уточнили, что одного из офицеров Антон Макаров зарубил топором. А уже потом схватил пистоле и начал стрелять. Кроме того, сообщается о рядовом, который получил ранения, но остался жив.

Силовики сейчас разыскивают парня. Фото: Максим ГОРОХОВ

По неофициальной информации, солдат поссорился с дежурным по полку майором, словесный конфликт перерос в драку. Уже после чего парень отобрал оружие и начал стрелять. Однако в пресс-службе Западного военного округа отметили, что никакого конфликта не было, у солдата, вероятнее всего, просто сдали нервы.

Сейчас военные и правоохранители устанавливают местонахождение солдата. У дома, который указан в ориентировке, сейчас дежурят силовики и журналисты.