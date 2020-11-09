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Три человека погибли во время стрельбы на военном аэродроме в Воронеже

Полиция и военные ищут срочника, который расстрелял сослуживцев
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Ранним утром 9 ноября солдат открыл стрельбу на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, ЧП случилось в 5 часов утра. Когда молодой человек находился в наряде, прибыли офицеры для проверки. На них солдат и напал. В итоге - трое погибших. Еще один человек ранен. Командование воинской части вместе с полицией начали поиск стрелка.

Позже появилась ориентировка и стала известна личность солдата. Нападавшим оказался 20-летний воронежец Антон Макаров.

ЧП