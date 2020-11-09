Фото Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев в Воронеже: опубликована ориентировка

Открыл стрельбу 20-летний Антон Макаров.

Опубликовали ориентировку Антона Макарова, расстрелявшего троих сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже. Напомним, страшное ЧП случилось утром 9 ноября на «Балтиморе», где 20-летний молодой человек нес службу. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, находившийся в наряде солдат напал на прибывших для проверки офицеров. Отобрал оружие одного из старших по званию и скрылся. Три военных получили смертельные ранения. Военные вместе с правоохранителями начали розыск солдата.

В пресс-службе правительства добавили, что одного из военных Макаров зарубил топором, а двух застрелил. Пострадал еще один рядовой с двумя пулевыми ранениями он госпитализирован. Также, по предварительным данным, стрелок не покидал расположения части.