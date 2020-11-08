В Воронежской области в столкновении двух легковушек пострадали два человека

В Россоши на площади Танкистов в субботу вечером столкнулись «Рено Меган» под управлением 55-летнего водителя и «Хендай Соната» с 35-летним мужчиной за рулем. По предварительным данным, «Рено» при левом повороте не уступил дорогу автомобилю, имевшему преимущество.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, а их водители – травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

Всего, по данным пресс-службы ГУ МВД по области, в минувшие сутки в регионе зарегистрировали 91 аварию. В четырех ДТП пострадали шесть человек.