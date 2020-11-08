Инспекторы ГЖИ прошли в белых перчатках по подъездам воронежских многоэтажек

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Воронежцы зачастую жалуются на грязные подъезды и отсутствие уборки. Насколько обоснованы претензии жильцов, проверили на днях сотрудники ГЖИ. Инспекторы надели белые перчатки и выборочно проверили санитарное состояние поверхностей, к которым чаще всего прикасаются жильцы. На маршруте проверяющих были случайно выбранные 35 адресов. Это 13 домов в Левобережном и Железнодорожном районах, 22 – в Ленинском и Центральном и 14 домов – в Советском и Коминтерновском районах.

Инспекторы касались руками в перчатках входных дверей в подъезды, кнопок на домофонах, лестничных перил, подоконников, почтовых ящиков и клапанов мусоропроводов.

- В 21 многоквартирном доме жилищные инспекторы выявили факты ненадлежащего санитарного состояния подъездов, - отметили в государственной жилищной инспекции Воронежской области. - В тамбурах, на лестничных площадках и маршах, в местах большой проходимости жильцов обнаружена паутина на стенах и потолках, электрических лампочках, плафонах и проводах, между оконными блоками, слой пыли на подоконниках, почтовых ящиках, отопительных приборах и трубах между этажами, а также других выступающих поверхностях, грязные подтеки на лестничных маршах, местами песок и листва на полу и ступенях лестничных клеток.

Инспекторы сделали вывод, что в этих подъездах не проводится уборка и профилактическая дезинфекция. В ведомстве также отметили, что ежедневно их сотрудники обследуют более 40 подъездов. В большинстве многоэтажек при проведении рейдов чувствуется характерный запах специальных хлорактивных средств.

Напомним, что полы из керамических, мозаичных и цементных плиток необходимо мыть теплой водой не реже одного раза в неделю. Обметать окна, подоконники, батареи - не реже 1 раза в 5 дней, стены - не реже 2 раз в месяц. Дополнительно в период эпидемии по требованию Роспотребнадзора необходимо дополнительно обрабатывать поверхности хлорсодержащими веществами не 1 раза в неделю.