В Воронеже оконная рама выпала с 14 этажа на случайного прохожего

Рама летела с 14 этажа Фото: принтскрин видео.

7 ноября у одного из домов в микрорайоне Шилово едва не произошло ЧП. Рама со стеклом вывалилась с 14 этажа и едва не упала на голову случайного прохожего. Видео с камер, установленных в доме, опубликовали местные жители в паблике «Pro мкр. Шилово».

- Это все, что нужно знать о мастерах, кто установил эти рамы. Второй день рождения, - написал автор ролика.

Действительно мужчину, стоявшего у подъезда, спасли считанные сантиметры. В это время он разговаривал по телефону и, видимо, даже не заметил, что в его сторону что-то летит, пока сама рама с дребезгом не обрушилась на тротуарную плитку.

Кажется, что рама все-таки задела руку прохожего. Но по видео нельзя сказать, серьезно ли пострадал горожанин или отделался легким испугом.