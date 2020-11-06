Первый троллейбус вышел на улицы Воронежа 60 лет назад

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Троллейбусному сообщению в Воронеже исполнилось 60 лет. 6 ноября 1960 года в первый рейс по маршруту № 1 «Ж/д вокзал Воронеж-1 - Юго-Западный район» отправилось 10 троллейбусов МТБ-85.

Первым водителем троллейбуса стал летчик-штурмовик, Герой Советского Союза Дмитрий Лебедев. Позже его имя присвоили троллейбусному депо № 1 на улице Космонавтов. Именно оттуда на улицы Воронежа в свой первый рейс под управлением Лебедева вышел первый воронежский троллейбус.

На сегодняшний момент в столице Черноземья сохранилось четыре троллейбусных маршрута - №№ 7, 8, 11, 17. Ежедневно на улицы города выходит около 40 троллейбусов.