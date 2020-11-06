Новые ограничения по коронавирусу в Воронежской области: детям запрещено посещать торговые центры без взрослых

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 9 ноября в Воронежской области вводятся новые ограничения в связи с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу, указ об этом подписал губернатор Александр Гусев.

Несовершеннолетним детям запрещено посещать торговые центры (крупные гипермаркеты, развлекательные центры) без сопровождения взрослых!

Беременным рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Мы уже писали, что жителей Воронежской области старше 65 лет отправили на обязательную самоизоляцию - до 30 ноября. Пожилые люди могут сходить лишь в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор и погулять с собакой в пределах сотни метров от дома. Исключение также составляет и обращения за экстренной (неотложной) медпомощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью (условно говоря, пожар), а также выход из дома для помощи нуждающимся в постороннем уходе и обращение в ветеринарную клинику. Также исключения распространяются на соцработников, медиков, педагогов, работников органов власти - если он идут на работу или с нее (при наличии справки, выданной работодателем). В исключительных случаях люди старше 65 лет могут посещать суды, правоохранительные органы.

В указ также включены ограничения по посещению спортивных соревнований – они проходят без зрителей.