Пьяный воронежец пытался угнать грузовик, взяв его на буксир своей "шестерки"

Ночью 5 ноября задержали воронежца, который собирался угнать грузовик. В Левобережном районе внимание сотрудников Росгвардии привлек мужчина, который в три часа ночи пытался взять на буксир своей "шестерки" автомобиль ЗИЛ.

Патруль вызвал на место инспекторов ГИБДД. Выяснилось, что мужчина пытался похитить грузовик, к тому же сев за руль своей машины в нетрезвом состоянии. Ранее 33-летний житель Новоусманского района уже был лишен водительского удостоверения. Теперь ему придется ответить не только за кражу.

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