Под Воронежем погиб водитель "Ауди", взеравшись на встречке в фуру

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения легкового и большегрузного автомобилей в Панинском районе. ДТП произошло 6 ноября в 00.30 на 57-м километре дороги «Воронеж-Тамбов».

28-летний автомобилист на «Ауди А6», следовавший со стороны Тамбова в направлении Воронежа, выехал на встречку и врезался в грузовик «Фрилайнер» с полуприцепом.

Водитель легковушки умер на месте происшествия, его 33-летний пассажир попал в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.

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