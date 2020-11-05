В Воронеже начали банкротить оборонный завод

Во вторник, 3 ноября, в Арбитражном суде Воронежской области приняли решение о введении первой стадии процедуры банкротства – наблюдения – в отношении АО «172 ЦАРЗ». Также на завод назначили временного управляющего – Андрея Берсенева. Сам кризисный менеджер не местный. Он состоит в Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих.

Основанием для решения о начале банкротства стал иск ООО «Воронежтеплогаз» на 8,3 миллиона рублей. Это далеко не единственный кредитор завода. Однако до этого три попытки обанкротить предприятие закончились ничем. То ли этот кредитор оказался настойчивее своих коллег, то ли это было нужно кому-то из сильных мира сего. Любопытно, в частности, что для старта процедуры банкротства завода даже каким-то образом был отменен шестимесячный мораторий на подобные действия, введенный из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сообщали о том, что на предприятии проводят массовые сокращения, и 208 работникам задолжали зарплату на общую сумму 32,7 миллионов рублей. Однако в августе в региональной Гострудинспекции сообщили, что эти деньги людям выплатили.

Справка «КП»

АО «172 ЦАРЗ» («172 центральный автомобильный ремонтный завод») занимается ремонтом автомобилей, техники военного и специального назначения, изготовлением продукции общего машиностроения. В 2011—2012 году на предприятии выпускались броневики Iveco («Рысь»). 51% акций принадлежит АО «Спецремонт», подконтрольному Минобороны, 49% – Министерству обороны.