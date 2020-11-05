В Воронеже задержали серийных угонщиков автомобилей

Все трое задержанных стали фигурантами уголовных дел Фото: из архива "КП"

Трое злоумышленников орудовали в областном центре в течение почти двух месяцев – с сентября по октябрь, пока не были пойманы правоохранителями.

В дежурную часть отдела полиции № 1 по Воронежу обратилось сразу несколько автовладельцев. Они сообщили о хищении машин, а также кражах имущества из салонов транспортных средств. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 5 ноября.

Как было установлено полицейскими, все кражи происходили ночью. Из дворов многоэтажек Железнодорожного района пропала иномарка Volkswagen Jetta и два отечественных авто – ВАЗ-2109 и ВАЗ-2104. Также злоумышленники украли аккумуляторы из транспортных средств. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что передвигались воры на автомобиле ВАЗ-2104. После этого удалось вычислить их имена и адреса, по которым они проживают. Ими оказались ранее судимые за подобные преступления жители Новоусманского района 23 и 24 лет и 20-летний воронежец. Они были задержаны дома и на допросе дали признательные показания. Как оказалось, иномарку они продали через интернет, а отечественные автомобили разобрали на запчасти в арендованном гараже и сдали их на запчасти.

Уже установлена причастность подозреваемых к совершению трех фактов хищения автомобилей, а также пяти фактов краж аккумуляторов. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В данный момент все трое находятся в СИЗО.