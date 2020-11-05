Под Воронежем супружеская пара отметила 70-летие совместной жизни

Фото – пресс-служба Новоусманского района

Это называется Благодатная свадьба – жители Новой Усмани, Петр Иванович и Диана Григорьевна Кочетовы 5 ноября отметили 70-летие супружеской жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Новоусманского района.

Познакомились они в непростое, военное время. Петр Иванович родился 7 декабря 1927 года в Казахстане. В годы Великой Отечественной Войны работал на хлопковом заводе в городе Наманган в Узбекистане. Там и познакомился со своей будущей женой. Диана Григорьевна, родившаяся 1 декабря 1929 года в Бийске, тогда работала в аптеке. Она собирала санитарные сумки на фронт.

После войны Петр Иванович вместе с будущей супругой перебрался к отцу в Карелию. Они поженились в далеком 1950-м. Затем стали жить, растить сына и трудиться на благо семьи. Петр Иванович работал водителем, а Диана Григорьевна бухгалтером. 3 года назад сын перевез родителей к себе в Новую Усмань.

Свои поздравления с Благодатной свадьбой Петру Ивановичу и Диане Григорьевне направили глава Усманского 2-го сельского поселения Александр Ларионов и глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов. Супругам Кочетовым они пожелали крепкого здоровья, любви, взаимопонимания и семейного благополучия.

Личный визит к ветеранам семейной жизни пришлось отложить из-за сложной эпидемиологической обстановки.