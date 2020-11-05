Три автомобиля столкнулись в селе под Воронежем

В начале девятого утром 5 ноября на улице Дорожной в селе Отрадное Новоусманского района столкнулись три автомобиля. По предварительным данным полиции, картина ДТП выглядела так. 35-летний местный житель на «Рено Докер» выезжал со второстепенной дороги и попытался проскочить перед двигавшейся по главной «Школа Рапид» под управлением 49-летнего жителя Воронежской области. Однако избежать столкновения не удалось. Кроме того, в аварию попал третий автомобиль – ВАЗ-2110 с 35-летним мужчиной за рулем.

В результате ДТП пострадали водители «десятки» и «Рено».

На месте аварии работают полицейские, которые выясняют обстоятельства ЧП.