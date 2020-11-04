В Воронеже под виадук у «Работницы» начали возвращать рельсы

фото пресс-службы мэрии

4 ноября городские власти отчитались о ходе реконструкции на виадуке на ул. Ленина. Работы по восстановлению путепровода у «Работницы» идут без выходных. И даже в праздничный день. После демонтажа путепровода из зоны железнодорожных путей убрали строительный мусор, железнодорожники уже обратно укладывают рельсы. 5 ноября запланирован монтаж высоковольтной контактной сети, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, движение автомобилей на виадуке полностью закрыли 24 октября, после чего разобрали все пролеты путепровода.