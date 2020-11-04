Жительница Воронежа лишилась 108 тыс, доверив деньги лже-брокеру для заработка на бирже

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 3 ноября жертвами мошенников стали 14 жителей Воронежской области. В большинстве случаев аферисты облапошивали простодушных, представляясь сотрудниками банков.

А вот 57-летнюю жительницу Воронежа обманул "брокер". Позвонивший втянул женщину в аферу "заработка на интернет-бирже". Для совершения операций по обогащению дама перечислила виртуальному "помощнику" более 108 000 рублей. Заработка не получилось, только убыток...

Будьте бдительны, когда неизвестные предлагают легкие пути заработка - бесплатный сыр бывает только в мышеловке.