Спектакли и мастер-классы воронежского фестиваля «Маршак» посмотрели более 280 тыс зрителей

"Золушка" Воронежского ТЮЗа открыла фестиваль "Маршак". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ограничения по коронавирусу не смогли снизить популярность фестиваля «Маршак», который состоялся 23-31 октября. Прошедший впервые в режиме онлайн детский театральный форум посетили более 280 тысяч зрителей.

За девять фестивальных дней прошли трансляции мастер-классов и восьми спектаклей из театров Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Воронежа (открыл VI Маршакфест спектакль «Золушка» Воронежского ТЮЗа в постановке московского режиссера Нины Чусовой). Это были постановки всех форматов и жанров: классические спектакли по детским сказкам, кукольные и музыкальные представления, инклюзивные постановки.