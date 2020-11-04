В Воронежской области 15-летний мальчик на мопеде врезался в ВАЗ-21150

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 3 ноября сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 115 ДТП, в них пострадали пять человек.

Около 19.15 в селе Гвазда Бутурлиновского района столкнулись мопед и ВАЗ-21150. По предварительным данным полиции, 15-летний водитель «Ориона Грифон» при выезде с обочины не предоставил преимущество в движении автомобилю. Несовершеннолетнего отправили в больницу с травмами.

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