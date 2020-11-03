Главного раввина Воронежской области обокрали в торговом центре

Главного раввина Воронежской области Авигдора Носикова обокрали в торговом центре. Об этом сообщил сам Носиков на личной странице в Facebook. Инцидент произошел 2 ноября в 16.20 в ТЦ «Галерея Чижова». Раввин примерял обувь, из-за чего отвлекся и оставил сумочку с вещами без присмотра. Этим воспользовалась незнакомка и «обчистила» вещи мужчины.

- Ущерб очень и очень значительный…Мне это послужит уроком на будущее - быть предельно осторожным. А вам, друзья, будет возможностью учиться на чужой ошибке. Очень надеюсь, что у органов правопорядка получится задержать преступницу и вернуть украденное с Божьей помощью! - написал на своей странице Авигдор Носиков.