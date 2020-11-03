В Воронеже спасли единственного в области ребенка с тяжелой формой коронавируса

Врачи общими усилиями сумели спасти 12-летнего мальчика от смерти. Фото: Иван МАКЕЕВ

В региональном департаменте здравоохранения рассказали о спасении единственного несовершеннолетнего больного в нашей области с тяжелой формой коронавируса.

12-летний мальчик сначала лечился от COVID-19 дома, но потом его состояние резко ухудшилось. В октябре ребенка госпитализировали. К тому времени у него были поражены не только легкие, но и сердце, почки и печень. Мальчик не мог ходить, есть и пить, было нарушено сознание.

На лечение ребенка бросили все силы, были задействованы ведущие специалисты разных больниц и сотрудники кафедры инфекционных болезней. После проведения комплексной терапии состояние мальчика начало постепенно улучшаться. У ребенка восстановились сознание, двигательная активность, он стал самостоятельно дышать без аппарата ИВЛ, появился аппетит.

Сейчас мальчик долечивается в стационаре, но скоро его собираются выписать. Курс восстановления продолжится уже в амбулаторных условиях.