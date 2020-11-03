В Воронеже реконструкцию стадиона «Факел» планируют завершить к 2022 году

Так выглядит сейчас единственная трибуна стадиона "Факел". Фото: с портала правительства Воронежской области.

Во вторник, 3 ноября, губернатор Александр Гусев провел выездное совещание, где обсуждал со всеми заинтересованными лицами реконструкцию стадиона «Факел».

По проекту, на стадионе планируют демонтировать существующую трибуну и другие сооружения. Взамен должны появиться четыре новые: западная (основную) на 2955 мест с подтрибунными помещениями, восточную с той же вместимостью, южную и северную по 1025 мест каждая. Кроме того, собираются оборудовать новое футбольное поле размером 105х68 м. с искусственным покрытием, системой обогрева, автоматическим поливом, современной дренажной системой, прожекторами и информационным табло.

Реконструкцию стадиона «Факел» планируют провести в течение двух лет, чтобы подготовить стадион к сезону 2022 года. Пока же его состояние от планируемого идеала бесконечно далеко: на единственной трибуне даже нет скамеек, подсобные помещения также оставляют желать лучшего.

Состояние подтрибунных помещений оставляет желать лучшего. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Поле на данный момент ровным не назовешь. Фото: с портала правительства Воронежской области.

На рабочем совещании Александр Гусев обсудил варианты корректировки существующей проектно-сметной документации. Губернатор поставил задачу сформировать оптимальный вариант, который обеспечивал бы при снижении общей стоимости сохранение необходимого количества зрительных мест и инфраструктуры, а также соблюдение всех требований по комфорту и безопасности. После внесения корректировок документ снова представят на рассмотрение и утверждение.

Кстати, после матча «Факела» со столичным «Спартаком-2», состоявшемся на Центральном стадионе профсоюзов, со стороны воронежского футбольного клуба прозвучала жесткая критика состояния поля. Надо сказать, состояние главной спортивной арены становится объектом для гневных выпадов не только футболистов и тренеров, но и властей разного уровня достаточно регулярно. Местные жители уверены, что в перспективе ее все-таки снесут, чтобы построить очередной торговый центр либо многоэтажку. Хотя Александр Гусев и заявлял, что пока он занимает пост губернатора, этого не случится.