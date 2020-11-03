Воронежский областной суд отменил приговор коммерсанту, своровавшему миллионы на ремонте казарм Минобороны

За "экономию" на ремонте казарм ушлому коммерсанту грозит лишение свободы и крупный штраф. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 2 ноября, в Воронежском областном суде отменили приговор сотруднику компании, являющейся подрядчиком Минобороны России.

По версии следствия, в августе 2017 года мужчина при отработке контракта на сумму около 47 миллионов рублей по ремонту военных казарм в Лисках решил положить немалую сумму себе в карман. Для этого он сменил материал для отделки на более дешевый. А в одной из казарм ремонт и вовсе не завершил. Причем по документам сделал все «красиво» - вроде как и не подкопаешься. В результате разжился довольно приличной суммой – около двух миллионов рублей.

Однако ушлого коммерсанта разоблачили, и Лискинский районный суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. Также его обязали возместить ущерб в 2,13 миллионов рублей заказчику ремонта – АО «Главное управление обустройства войск».

В Воронежском областном суде посчитали, что лискинские коллеги в принципе не могли заниматься этим делом, так как оно должно было рассматриваться по месту, где располагается заказчик. То есть, в Москве. По этому основанию дело направили в Замоскворецкий районный суд.