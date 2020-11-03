В Воронеже женщина перевела мошенникам 145 тысяч, думая, что оплачивает покупки мужа

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Об очередном факте мошенничества в полицию сообщила 32-летняя жительница Ленинского района Воронежа. Как оказалось, ей на мобильник пришло сообщение якобы от супруга, чтобы она перевела на банковскую карту 4 тысячи рублей для оплаты покупки в интернет-магазине. Мужу она позвонить не догадалась, поверила СМС. Как потом оказалось, мошенники взломали страницу ее супруга.

Получив первый «транш», аферисты не успокоились. Стали просить перевести еще и еще. В ходе переписки они прислали счета на 10 тысяч рублей и дважды на 50 тысяч. Затем злоумышленники предоставили еще несколько счетов и попросили зачислить деньги туда. При этом на вопрос женщины, что покупается, аферисты под видом мужа, отвечали уклончиво. В итоге женщина перевела около 145 тысяч рублей на различные счета. И только потом догадалась позвонить супругу. Оказалось, что его страницу взломали и он ничего не покупал в интернете и не писал ей. Тогда дама обратилась в полицию.

За минувшие сутки в области зарегистрировано семь сообщений о фактах мошеннических действий, совершенных бесконтактным способом и четыре заявления о хищении денег с банковских карт. Ущерб составил около полутора миллионов рублей.

– В настоящее время по фактам возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), а также части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», – рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 3 ноября.

Сотрудники полиции напоминают, будьте внимательны при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы.