Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Воронеже женщина перевела мошенникам 145 тысяч, думая, что оплачивает покупки мужа

Только после того, как деньги были переведены, она догадалась позвонить супругу
Ирина ШАБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Ирина ШАБАНОВА

Об очередном факте мошенничества в полицию сообщила 32-летняя жительница Ленинского района Воронежа. Как оказалось, ей на мобильник пришло сообщение якобы от супруга, чтобы она перевела на банковскую карту 4 тысячи рублей для оплаты покупки в интернет-магазине. Мужу она позвонить не догадалась, поверила СМС. Как потом оказалось, мошенники взломали страницу ее супруга.

Получив первый «транш», аферисты не успокоились. Стали просить перевести еще и еще. В ходе переписки они прислали счета на 10 тысяч рублей и дважды на 50 тысяч. Затем злоумышленники предоставили еще несколько счетов и попросили зачислить деньги туда. При этом на вопрос женщины, что покупается, аферисты под видом мужа, отвечали уклончиво. В итоге женщина перевела около 145 тысяч рублей на различные счета. И только потом догадалась позвонить супругу. Оказалось, что его страницу взломали и он ничего не покупал в интернете и не писал ей. Тогда дама обратилась в полицию.

За минувшие сутки в области зарегистрировано семь сообщений о фактах мошеннических действий, совершенных бесконтактным способом и четыре заявления о хищении денег с банковских карт. Ущерб составил около полутора миллионов рублей.

– В настоящее время по фактам возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), а также части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», – рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 3 ноября.

Сотрудники полиции напоминают, будьте внимательны при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы.

Криминал