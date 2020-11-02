В Воронеже на улице Кулибина благоустроили сквер

фото с сайта мэрии Воронежа

В Левобережном районе Воронежа на улице Кулибина завершилось благоустройство сквера и детской площадки. Рабочие замостили территорию, освободили ее от сухих и аварийных деревьев, разбили газоны и оборудовали детскую площадку. В ближайшее время планируется высадить в сквере саженцы рябины.

- Так же на территории района состоялось открытие детской площадки и прилегающей к ней территории между домами №№ 1, 5а, 5б, 5в по улице Кулибина, - рассказали в управе Левобережного района. - Проект благоустройства разрабатывался с учетом пожеланий жителей.

Теперь жители микрорайона с детьми могут отдохнуть активно и с комфортом. К их услугам тротуарные дорожки, детская площадка, спортивно-игровое оборудование и малые архитектурные формы, скамейки, урны.