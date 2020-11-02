В Воронеже из-за коммунальной аварии нет тепла в 150 квартирах многоэтажки

Горячую воду вернули, а вот отопление - пока нет. Фото: из архива «КП»

Жильцы дома № 114 по Московскому проспекту жалуются, что из-за аварии на теплотрассе с 22 октября у них нет отопления и горячей воды. Без этих важнейших коммунальных удобств остались люди в 150 квартирах.

В мэрии сообщили, что сеть, где произошла авария, является бесхозной. Утечку в трубе устраняют за счет аварийного фонда администрации.

- В настоящее время идет откачка воды из тепловой камеры. После этого будет устранена непосредственно сама утечка. Из-за аварии на данный момент отсутствует теплоснабжение, и холодная и горячая вода есть, - утверждают в управлении информации городской администрации.