В Воронежской области пенсионер из мести сжег автомобиль соседа по даче

В селе Девица Семилукского района разгорелся нешуточный конфликт. У 82-летнего воронежца на дачном участке сожгли его автомобиль «ВАЗ-210740». Впрочем, поджигателя вычислил сам хозяин машину. Он предположил, что навредить ему мог его же сосед. Этот другой пенсионер 63 лет его даже избил, заподозрив в краже с прилегающего участка.

Соседа, чья дача находится поблизости, нашли. Он признался, что облил автомобиль бензином, после чего поджег. Он решил отомстить таким образом за то, что тот якобы похитил с его участка садовый инвентарь.

- Владелец сгоревшего автомобиля также подал заявление в отдел МВД о причинении ему побоев предполагаемым поджигателем и по данному факту в настоящее время ведется проверка. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога, - сообщили в ГУ МВД по региону.