В Воронежской области молодой водитель сбил шедшего по обочине пенсионера

1 ноября примерно в 17.55 часов в селе Козловка Бутурлиновского района под колеса автомобиля попал 71-летний местный житель. Пенсионер шел по краю проезжей части. Он, вероятно, не обратил внимание на то, что со спины к нему приближается машина.

24-летний водитель отечественной легковушки «ВАЗ-21070» также почему-то не заметил пожилого пешехода. Он сбил пенсионера на улице Ленина у дома №71.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.